Сильный пожар вспыхнул в производственном здании в Калифорнии

Сакраменто, 5 февраля. Огонь распространился на территории завода по производству и упаковки грецких орехов, находящегося в Калифорнии. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, на момент возгорания людей в здании не было. Площадь пожара начала стремительно увеличиваться, поэтому жителей близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать. Кроме того, местные власти перекрыли шоссе рядом с горящим заводом. Сейчас с огнем борются сотрудники противопожарной охраны.

Недавно больницу в Будапеште объяло пламя. В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. Из горящего здания было эвакуировано 56 пациентов и сотрудников медучреждения.