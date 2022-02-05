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Сильный пожар вспыхнул в производственном здании в Калифорнии

  /   Обновлено: 05 февраля 2022 01:18
Происшествия
Сильный пожар вспыхнул в производственном здании в Калифорнии
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Сакраменто, 5 февраля. Огонь распространился на территории завода по производству и упаковки грецких орехов, находящегося в Калифорнии. Об этом пишут местные СМИ.

По предварительным данным, на момент возгорания людей в здании не было. Площадь пожара начала стремительно увеличиваться, поэтому жителей близлежащих домов пришлось экстренно эвакуировать. Кроме того, местные власти перекрыли шоссе рядом с горящим заводом. Сейчас с огнем борются сотрудники противопожарной охраны.

Недавно больницу в Будапеште объяло пламя. В результате пожара погиб один человек, еще двое пострадали. Из горящего здания было эвакуировано 56 пациентов и сотрудников медучреждения.

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