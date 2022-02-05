Власти могут выплатить россиянам около 4,7 млрд «остатков» от маткапитала

Москва, 5 февраля. Указанная сумма представляет собой остатки средств, оставшиеся на счетах порядка миллиона россиян. Соответствующую идею уже поддержали в правительстве.

Средства остались на счетах граждан из-за разницы между суммой, которую граждане указали в заявлении, и реальной суммой маткапитала после ежегодной индексации. Выплатить средства планируется к январю следующего года, передает газета «Известия».

«И таким образом, у 858 тыс. человек образовались остатки на счетах — у кого 5 тыс., у кого 10 тыс., у кого-то 25 тыс. И у некоторых граждан они не востребованы десять лет», — пояснил аудитор Счетной палаты Сергей Шторгин.

Вместе с этим может быть увеличен список целей, на которые можно будет потратить маткапитал. Также обсуждается вопрос снятия трехлетнего запрета на использование средств по части направлений.

Маткапитал нацелен на поддержку семей с детьми и повышение уровня рождаемости в России. Однако, как считает экономист Александр Ткаченко, выплата начинает терять свою востребованность, в связи с чем необходимо проработать альтернативу программе.