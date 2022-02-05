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Модель Роузи Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стейтему второго ребенка

Шоу-бизнес
Модель Роузи Хантингтон-Уайтли родила Джейсону Стейтему второго ребенка
 /  Julien Scussel

Лондон, 5 февраля. Модель Роузи Хантингтон-Уайтли и актер Джейсон Стейтем стали родителями во второй раз. «Ангел» Victoria's Secret родила дочку в Лондоне, пишет издание Daily Mail.

Соответствующую новость подтвердил один из членов семьи. Родители о столь радостном событии пока что не распространялись.

О своей беременности Роузи сообщила сама в конце августа 2021 года. В Instagram она выложила снимок с округлившимся животом. Джейсон же никакие новости не рассказывал, так как не особо любит делиться своей личной жизнью.

У знаменитостей уже есть общий сын Джек Оскар. Пара вместе порядка десяти лет, однако церемонию бракосочетания они провели лишь через шесть лет совместной жизни.

В скором времени станут родителями еще одна знаменитая пара — певица Рианна и рэпер Раким Майерс, более известный под псевдонимом A$AP Rocky. Имя и пол будущего малыша пока что держится в секрете.

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