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Телеканал CBC опроверг информацию об участии России в забастовке канадских дальнобойщиков

Политика
Телеканал CBC опроверг информацию об участии России в забастовке канадских дальнобойщиков
Global Look Press  /  Liang Sen/XinHua

Оттава, 5 февраля. Телеведущая канадского канала CBC Ник Коксал предположила, что протестные акции дальнобойщиков в стране были «спровоцированы русскими».

При этом ни одного доказательства предоставлено не было. Скандал постарались замять, приписав к отрывку из эфира уточнение, однако оно только подлило масла в огонь.

«В этом вопросе необходимо было сослаться на данные и опасения экспертов», — говорится в обновленной публикации CBC.

Забастовка канадских дальнобойщиков началась в Оттаве 29 января. Ее участники выступают против коронавирусных ограничений, связанных с пандемией и вакцинацией населения. В Сети отметили, что организаторы протестов хорошо известны, и никакого отношения к России они не имеют. Акция проходила мирно, однако в отношении нескольких демонстрантов было возбуждено уголовное дело из-за осквернения военного мемориала.

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канада дальнобойщики российский след акция протеста коронавирус cbc
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