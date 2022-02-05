Белый дом сообщил о развитии диалога о глобальной безопасности с Китаем

Вашингтон, 5 февраля. Соединенные Штаты и Китай развивают собственный диалог в сфере безопасности и глобальных рисков. Об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Такое заявление она сделала на фоне встречи президента России Владимира Путина и генсека КНР Си Цзиньпина. По словам Псаки, Вашингтон уведомил Пекин о том, что возможная эскалация в Европе может обернуться проблемами и для Китая.

«Президент (США Джо Байден — прим. ФАН) на это смотрит так, что у нас собственные отношения с Китаем. Госсекретарь (США Энтони — прим. ФАН) Блинкен на прошлой неделе беседовал с (членом Госсовета КНР — прим. ФАН), министром иностранных дел Ван И, подчеркнул глобальные риски безопасности и экономике», — сообщила Псаки.

Ранее Путин прибыл с официальным визитом в Китай в день открытия Олимпиады. Также российский лидер провел со своим китайским коллегой встречу, по итогам которой был представлен документ об усилении сотрудничества Москвы и Пекина.