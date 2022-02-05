Поезда дальнего следования до Москвы задерживаются из-за аварии на железной дороге в Перми

Пермь, 5 февраля. Пассажирские составы, следующие по маршруту в Москву, задерживаются из-за схода вагонов в Пермском крае. Об этом сообщили на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Из-за сошедших вагонов под Пермью некоторые рейсы задерживаются уже более чем на 12 часов. На данный момент железнодорожные составы стоят на станции Шабуничи в Краснокамском городском округе.

Среди ожидающих отправления находятся составы из Владивостока, Нового Уренгоя, Северобайкальска и Абакана. Руководство РЖД взяло обеспечение пассажиров водой и едой на себя.

Ранее похожий инцидент произошел на Кубани, где опрокинулось несколько грузовых вагонов товарного поезда. В связи с этим региональный Следственный комитет организовал досудебную проверку инцидента.