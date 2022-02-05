Зеленскому напомнили о невыполненном обещании назначить антикоррупционного прокурора

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил свое обещание назначить антикоррупционного прокурора. Такое заявление сделала временно поверенная в делах США на территории страны Кристина Квин.

Она напомнила, что еще в декабре прошлого года Вашингтон потребовал от Киева назначить руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры до 2022 года. Квин подчеркнула, что затягивание данного процесса украинским лидером ставит под угрозу репутацию как ответственных за этот процесс, так и самого Зеленского. Об этом она рассказала в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера».

«Весь процесс завершен. Так почему они этого не делают?! Я допускаю, что на них влияют корыстные интересы, которые не хотят, чтобы антикоррупционный прокурор был назначен», — заявила Квин.

При этом, как отметил ранее политолог Николай Стариков, Зеленский жаждет власти, однако в будущем он пожалеет, что стал президентом Украины. По его словам, глава государства хочет заработать еще больше денег, чтобы затем держать их в Канаде.