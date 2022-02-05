Валуев призвал игнорировать лозунги фанатов в матче ЧЕ по футзалу между Украиной и Россией

Амстердам, 5 февраля. Необходимо сконцентрироваться на игре российских футболистов, а не на лозунгах фанатов сборной Украины в матче чемпионата Европы по футзалу. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Валуев.

По его словам, пропаганда воспитала на Украине поколение радикальных русофобов. Однако обращать внимание на пустые слова не стоит, тем более, они все равно никак не сказались на итоговом результате встречи, передает РЕН ТВ.

"Это им не помогло. Своим спортсменам они не помогли", – сказал Валуев.

Полуфинальный матч чемпионата Европы по мини-футболу между сборными России и Украины прошел вечером 4 февраля в Амстердаме. Футболисты РФ переиграли своих оппонентов со счетом 3:2 и вышли в финал, где встретятся с национальной командой Португалии. В составе российской сборной забитыми мячами отметились Антон Соколов, Андрей Афанасьев и Артем Ниязов.