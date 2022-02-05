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Французские компании начали продажу синего пива с добавлением морских водорослей

Общество
Французские компании начали продажу синего пива с добавлением морских водорослей
pixabay.com

Париж, 5 февраля. Французские пивовары нашли интересное применение морским водорослям. Из него они делают алкогольный напиток, который принимает синий окрас.

Продается необычное пиво под торговой маркой Line. Цель компании — популяризация морских водорослей в качестве пищевой добавки, а также добавление в свои напитки «узнаваемости». Цвет пиву придает спирулина, которую добавляют в процессе приготовления.

По словам сотрудника компании Hoppu Urban Brew, пиво пользуется большим спросом. У публики оно вызывает должный интерес и любопытство. Вкус напитка описывают как легкий с фруктовыми нотками. Как отметили представители ферм с водорослями, методом проб и ошибок была найдена комбинация, которая понравилась всем покупателям.

Россияне также проявляются интерес к нестандартному пиву. В прошлом году продажи необычных напитков от небольших компаний возросли на 12,75 процента.

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