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«Союз» со спутниками OneWeb вывезут стартовый стол космодрома Куру 7 февраля
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«Союз» со спутниками OneWeb вывезут стартовый стол космодрома Куру 7 февраля

Наука
«Союз» со спутниками OneWeb вывезут стартовый стол космодрома Куру 7 февраля
Pr Scr twitter.com  /  @roscosmos

Москва, 5 февраля. Ракету-носитель «Союз СТ-Б» с 34 британскими спутниками OneWeb вывезут на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане 7 февраля, решила российско-французская комиссия.

Специалисты обсудили итоги подготовки «Союза СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат», после чего приняли соответствующее решение. Вместе с этим учитывалась штатная сборка космической головной части со спутниками OneWeb, пояснили в Роскосмосе.

Уже через три дня после вывоза ракеты с 34 спутниками OneWeb на стартовый стол состоится ее запуск. Он запланирован на 21:09:37 по московскому времени.

Впервые о первом в 2022 запуске британских аппаратов с космодрома Куру рассказал гендиректор входящий в Роскосмос АО «Главкосмос» Дмитрий Лоскутов. В общей сложности до конца года планируется провести семь запусков OneWeb. Пять из них будут осуществлены с космодрома Восточный.

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роскосмос oneweb куру союз ст-б
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