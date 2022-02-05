Суд продлил арест владельца сети «Рив Гош» Мейера и его жены

Москва, 5 февраля. Владельцу сети «Рив Гош» Августу Мейеру продлили заключение под стражей до марта. На соответствующий срок под домашним арестом будет находиться и его жена Инна Мейер, сообщили в пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Семья Мейеров обвиняется в хищении 2,4 миллиарда рублей из средств, которые получила в виде кредитов компания «Юлмарт». Ее экс-совладельцем является Август. Оба супруга настаивают на своей невинности и требуют смягчения мер. Август Мейер просит о домашнем аресте и залоге в 25 миллионов рублей, его жена — о запрете на определенные действия. Как сообщал адвокат бизнесмена, его состояние в СИЗО значительно ухудшилось, однако помощь ему не оказывается.

«Московский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановления о продлении ранее избранных мер пресечения Инне Мейер и Августу Мейеру», — говорится в сообщении.

Супруги также пытались обжаловать избранные им меры пресечения. Однако апелляции были отклонены Санкт-Петербургским городским судом.

Ранее суд изменил меру пресечения мошенницам, жертвами которых стали сотни людей. Вместо домашнего ареста их заключили под стражу.