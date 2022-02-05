Постпредство России при ОБСЕ осудило реакцию Европы на блокировку Deutsche Welle

Вена, 5 февраля. Реакция руководства ОБСЕ на блокировку работы немецкого издания Deutsche Welle со стороны Москвы является признаком непрофессионализма. Об этом сообщило постоянное представительство России в европейской организации.

В частности, Россию возмутило поведение представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на ограничения работы немецкого телеканала в РФ в ответ на запрет вещания российских медиа в ФРГ. Дипломатическая миссия Москвы подчеркнула, что подобное поведение помимо непрофессионализма указывает на избирательность критики и двойные стандарты.

«С возмущением прочитали комментарий представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Т. Рибейру относительно ответных мер, принятых российской стороной в отношении Deutsche Welle. Налицо неприкрытая избирательность в прочтении мандата и демонстрация крайнего непрофессионализма, а также откровенной политической ангажированности в оценке ситуации», — сообщили дипломаты.

Ранее корреспондентский пункт Deutsche Welle в Москве сообщил о прекращении работы офиса. Представители СМИ также рассказали об аннулировании аккредитации своих сотрудников в России.