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Экономист Ферапонтов объяснил необходимость увеличения срока действия банковских карт

Общество
Экономист Ферапонтов объяснил необходимость увеличения срока действия банковских карт
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Российские банки активно наращивают темпы перевода пользователей на цифровые карты и продлевают срок действия пластиковых. Чем обусловлена данная тенденция, рассказал старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрий Ферапонтов.

Известно, что в последнее время российские граждане стали куда реже пользоваться физическими банковскими картами. Процент бесконтактных оплат при помощи мобильных устройств стремительно растет. Однако отказ банков от физических карт обусловлен не только заботой об экологии, но также и сокращением затрат на их выпуск и обслуживание, сообщил Ферапонтов «Известиям».

«Надо учитывать, что банки тратятся не только на сам пластик, но и на доставку карт и пин-конвертов, а также на зарплаты персоналу, который проводит выдачу карт и их первичную активацию... Таким образом, увеличение срока действия "пластика" — логичный шаг по уменьшению затрат на обслуживание эмитируемых банковских карт», — объяснил экономист.

Однако не только пластиковые карты вредят экологии, но также и чрезмерный расход пресной воды. Ранее вице-премьер Российской Федерации Виктория Абрамченко объяснила, почему важно сохранять природные ресурсы.

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банки экология карты пластик срок службы
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