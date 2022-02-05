Спрос на «умные» колонки среди россиян вырос в 2,6 раза по итогам 2021 года

Москва, 5 февраля. Российские продажи «умных» колонок по итогам прошлого года выросли в 2,6 раза относительно 2020 года. Их реализация впервые составила свыше миллиона единиц.

Только на маркетплейсе Ozon продажи таких гаджетов выросли вдвое. Пользователи российского AliExpress в 2021 году интересовались «умными» колонками в три раза чаще, передает газета «Известия».

Аналитики считают, что популярность подобных гаджетов растет из-за повышенного интереса граждан к «умному дому» в целом. Еще одной причиной стала пандемия коронавируса, во время которой люди стали больше времени проводить дома и покупать различную электронику.

Российское подразделение AliExpress ранее рассказало о результатах своей работы за минувший год. Компания вышла на суммарный оборот в размере 306 миллиардов рублей, а оборот локального бизнеса преодолел отметку в 110 миллиардов рублей.