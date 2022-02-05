Офис Зеленского подтвердил встречу президента с канцлером Германии Шольцем

Киев, 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Соответствующие сведения следуют из сообщения офиса главы государства.

Подчеркивается, что встреча украинского и немецкого политиков состоится в Киеве 14 февраля. При этом, как отметили в офисе Зеленского, визит Шольца в страну демонстрирует «евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы».

«ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках "нормандского формата"», — следует из сообщения.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также прокомментировал визит Олафа Шольца в Москву для проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в настоящий момент данная возможность прорабатывается.