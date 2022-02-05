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Финансовые аналитики спрогнозировали падение курса доллара на следующей неделе

Экономика
Финансовые аналитики спрогнозировали падение курса доллара на следующей неделе
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 5 февраля. Курс доллара на следующей неделе опустится на 90 копеек, а евро — на 1,1 рубля. Такой прогноз составили финансовые аналитики.

Согласно информации экспертов, стоимость доллара составит 75 рублей на следующей неделе. Евро будет оцениваться в 85,8 рубля. Стоит ждать роста акций по индексу Московской биржи, пишет РИА Новости.

По прогнозу финансовых аналитиков, рынок акций повысится на 2,2 процента. Стоимость нефти марки Brent уменьшится в пределах 1 доллара и составит 92,5 доллара за баррель.

Позиции российской валюты укрепились к доллару, но ослабили к евро. По данным Центрального банка, курс составляет 76,05 рубля за доллар и 87,12 рубля за евро. Торги Московской биржи открылись снижением курса национальной валюты Соединенных Штатов.

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