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Минэкономики ФРГ: регулятор возобновит сертификацию «СП-2» после получения всех документов

Политика
Минэкономики ФРГ: регулятор возобновит сертификацию «СП-2» после получения всех документов
Global Look Press  /  Stefan Sauer/dpa

Берлин, 5 февраля. Приостановленная процедура сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» будет возобновлена после предоставления набор соответствующих документов. Об этом сообщила представитель Минэкономики ФРГ Беате Барон.

Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процесс сертификации 16 ноября 2021 года. Причиной названы вопросы организационно-правового характера. По словам регулятора, возобновление будет рассмотрено, когда фирма в городе Цуг передаст основной капитал в собственность немецкой «дочки».

«Процедура приостановлена Федеральным сетевым агентством. Оно ее возобновит, как только у него будет полный набор документов», — сообщила Барон.

Читатели болгарского портала Dnes.Dir ранее прокомментировали решение ЕС о приостановке сертификации «СП-2». По их мнению, таким образом Европа бьет сама по себе.

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