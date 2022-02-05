Спасатели ликвидировали возгорание в российском посольстве на Филиппинах

Манила, 5 февраля. Жертвы и пострадавшие при пожаре в посольстве России на Филиппинах отсутствуют. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

Сотрудники противопожарной безопасности Филиппин продолжают работать на месте происшествия. Проводится проверка для выяснения причин и обстоятельств инцидента.

«Жертв и пострадавших нет. Находившиеся в посольстве сотрудники и члены их семей эвакуированы», — говорится в Telegram-канале ДСКЦ.

Здание российского посольства вспыхнуло вечером 3 февраля в столице Филиппин — Маниле. Сейчас спасатели проводят комплекс мероприятий по ликвидации последствий возгорания.