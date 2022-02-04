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Депутат ГД Журова: сборная России по футзалу должна остерегаться провокаций в финале ЧЕ

Спорт
Депутат ГД Журова: сборная России по футзалу должна остерегаться провокаций в финале ЧЕ
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 4 февраля. Игроки российской сборной по мини-футболу должны остерегаться провокаций со стороны украинских болельщиков в финале чемпионата Европы. Об этом сообщила депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Такое мнение парламентарий выразила в связи с новостью о некорректном поведении болельщиков сборной Украины в ходе матча по футзалу с Россией. Фанаты во время игры скандировали националистические кричалки, оскорбляющие россиян.

«Допускаю, что могут быть какие-то провокации. Нашим ребятам нужно подальше держаться от украинских болельщиков, не вступать ни в какие стычки, потому что у нас финал. Полуфинал был прекрасен, интересен отбитый пенальти, никто не засуживал, дали украинской стороне», — сообщила Журова

Однако агрессивные кричалки и нецензурная брань в сторону российских спортсменов не помогли украинцам. Матч полуфинала чемпионата Европы закончился со счетом 3:2 в пользу России.

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украина журова футзал
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