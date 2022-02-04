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Мария Захарова сказала слова напутствия россиянам на Олимпийских играх в Пекине

Олимпийские игры 2022
Мария Захарова сказала слова напутствия россиянам на Олимпийских играх в Пекине
mid.ru  /  Министерство иностранных дел Российской Федерации

Москва, 4 февраля. Российские спортсмены приняли участие в церемонии открытия Олимпийских игр, проходящих в Пекине. Дипломаты пожелали им успехов и побед, рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вместе со своими коллегами болеет за российскую сборную на Олимпийских играх. Дипломат пожелала спортсменам продемонстрировать на соревнованиях все, к чему они готовились. По словам Захаровой, они способны показать даже большее, поскольку существует такое понятие, как второе дыхание, передает «Матч ТВ».

«Я желаю радости за свои победы и за победы товарищей ... Всех-всех-всех возможных благ, которые только от сердца, от души я могла бы передать. Все нашим ребятам. Поддерживаем, верим, любим», — добавила российский дипломат.

Помимо этого, ранее Захарова также провела брифинг, в котором поздравила китайцев с Новым годом по лунному календарю. При этом дипломат удивила журналистов тем, что обратилась к жителям КНР на их родном языке.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Мария Захарова сказала слова напутствия россиянам на Олимпийских играх в Пекине
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