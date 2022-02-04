Самолет с туристами потерпел крушение рядом с плато Наска в Перу

Лима, 4 февраля. Авиакатастрофа произошла в Перу. Самолет с пятью туристами и двумя пилотами разбился, пролетая над плато Наска, пишет газета El Comercio.

Согласно предварительной информации, пять туристов и два пилота погибли. Пассажиры были гражданами Соединенных Штатов, Чили и Нидерландов. Сейчас спецслужбы Перу устанавливают причины случившегося.

Полеты над плато Наска востребованы у туристов, посещающих Перу. Геоглифы признали объектом Всемирного наследия ООН по вопросам образования, науки и культуры в 1994 году.

Авиакатастрофа произошла в середине января в Алтайском крае. Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэродрома села Старобелокуриха. Воздушное судно совершало экскурсионный полет. По одной из версий, причиной случившегося могла стать невнимательность пилота.