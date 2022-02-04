Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку

Подгорица, 4 февраля. Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич и весь кабинет министров уйдут в отставку. Соответствующее решение приняли в парламенте страны.

Голосование о сложении полномочий кабмина страны прошло на очередной сессии черногорского парламента. За принятие решения высказались 42 законодателя. Отмечается, что сам премьер-министр и члены правительства не явились на заседание.

«Проголосовали 54 депутата (из всего 81 — прим. ФАН.) За недоверия — 43 депутата, против — 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории», — сообщила глава парламента Алекса Бечич.

Недавно Россия приняла решение о запрете на въезд в страну для госсекретаря МВД Черногории. Причиной этому стало предоставление политического убежища для бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.