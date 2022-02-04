Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 23:45
23:44
Происшествия
Двое детей госпитализированы в тяжелом состоянии после отравления газом в Татарстане
23:39
Происшествия
ДТП парализовало движение троллейбусов на проспекте Космонавтов в Петербурге
23:39
Олимпийские игры 2022
Мария Захарова сказала слова напутствия россиянам на Олимпийских играх в Пекине
23:37
Общество
Мэр Петрозаводска Любарский сообщил о заражении коронавирусом
23:34
Происшествия
Самолет с туристами потерпел крушение рядом с плато Наска в Перу
23:33
Происшествия
Ледяная глыба обрушилась на годовалого ребенка в подмосковных Химках
23:30
Политика
Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку
23:20
Политика
Венгрия ветировала присоединение Украины к центру НАТО по киберобороне
23:17
Общество
Портал MedlinePlus перечислил продукты с большим количеством витаминов
23:16
Армия
19FortyFive: российские торпеды «Шквал» разрушают привычные правила войны под водой
Все новости

Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку

Политика
Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку
parliament.nz  /  New Zealand Parliament

Подгорица, 4 февраля. Глава правительства Черногории Здравко Кривокапич и весь кабинет министров уйдут в отставку. Соответствующее решение приняли в парламенте страны.

Голосование о сложении полномочий кабмина страны прошло на очередной сессии черногорского парламента. За принятие решения высказались 42 законодателя. Отмечается, что сам премьер-министр и члены правительства не явились на заседание.

«Проголосовали 54 депутата (из всего 81 — прим. ФАН.) За недоверия — 43 депутата, против — 11 парламентариев. Объявляю, что Скупщина проголосовала за недоверие 42-му правительству Черногории», — сообщила глава парламента Алекса Бечич.

Недавно Россия приняла решение о запрете на въезд в страну для госсекретаря МВД Черногории. Причиной этому стало предоставление политического убежища для бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку
правительство черногория парламент
Комментировать