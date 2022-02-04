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Венгрия ветировала присоединение Украины к центру НАТО по киберобороне

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 23:20
Политика
Венгрия ветировала присоединение Украины к центру НАТО по киберобороне
Федеральное агентство новостей

Киев, 4 февраля. Украина не присоединилась к центру НАТО по сотрудничеству в сфере кибербезопасности из-за протеста Венгрии. Об этом пишут СМИ.

Недавно глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал, что одна из европейских стран высказалась против присоединения Киева к центру кибербезопасности Альянса. Источники украинских СМИ подтверждают слова Данилова и говорят, что этим государством является Венгрия.

Отмечается, что Совет Киберцентра НАТО проводит собрания дважды в году, и, как полагает источник украинского издания, за это время европейские партнеры переубедят Будапешт пересмотреть свою позицию по отношению к Киеву. Следующее заседание состоится во втором полугодии 2022 года.

Отношения между Киевом и Будапештом уже длительное время находятся в стадии деградации. Одной из причин этому может быть регулярное нарушение прав этнических венгров на территории Украины, сообщал ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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