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19FortyFive: российские торпеды «Шквал» разрушают привычные правила войны под водой

Армия
19FortyFive: российские торпеды «Шквал» разрушают привычные правила войны под водой
wikimedia.org/Boevaya mashina/CC BY-SA 4.0

Вашингтон, 4 февраля. Модернизационная программа суперкавитирующей торпеды ВА-111 «Шквал» станет мощным ударом по США и перевернет привычные правила боя под водой. Об этом пишет американский журнал 19FortyFive.

Советские изобретатели потрудились на славу при создании «Шквала» и сделали торпеду одним из самых смертоносных видов оружия в мире. Достичь этого удалось благодаря реализации технологии разгона воды, из-за чего снаряд способен развить фантастическую скорость в 375 километров в час.

Этот процесс называется суперкавитацией, на который аналитики издания The National Interest уже обращали внимание и констатировали, что такое оружие разрушает устоявшиеся правила ведения боевых действий. На сегодняшний день такие торпеды есть на вооружении только у российских подлодок.

«"Шквал" отводит из носовой части горячий выхлоп ракеты, превращающий воду перед собой в пар. По мере того, как торпеда движется вперед, она продолжает испарять воду перед собой, создавая тонкий пузырь газа», — говорится в публикации.

Ранее военный эксперт издания 19FortyFive Себастьен Роблин высмеял мифы стран Запада о российской армии. В частности, аналитик развенчал слухи о некомпетентности военнослужащих в России.

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