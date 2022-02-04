Несколько десятков автомобилей пропали с парковки Верховного суда Украины

Киев, 4 февраля. Верховный суд Украины заявил о пропаже нескольких десятков автомобилей со своей парковочной площадки. Соответствующая информация содержится в сообщении пресс-службы ведомства.

Подчеркивается, что всего с парковки пропали 68 автомобилей Верховного суда Украины общей стоимостью в 445 тысяч долларов. По факту данного происшествия сотрудники ведомства обратились в Национальную полицию.

«В ночь с 3 на 4 февраля 2022 года с территории по адресу ул. Филиппа Орлика, 4, 4А и 8 пропали без какого-либо согласования на перемещение с собственником и материально-ответственными лицами 68 автомобилей на сумму 12 523 569 гривен, которые принадлежали Верховному суду Украины», — говорится в сообщении.

Помимо этого, ранее сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в серии угонов и квартирных ограблений в Ленинградской области. Выяснилось, что мужчины также могут быть причастны к краже имущества на сумму в 235 тысяч рублей.