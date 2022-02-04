РКН может ввести санкции против YouTube из-за блокировки российских каналов

Москва, 4 февраля. Роскомнадзор обсуждает возможность введения экономических санкций против американского видеохостинга YouTube. Причиной такого решения является регулярная блокировка российских СМИ.

Речь идет об ограничениях, которые предусматривает закон о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, передает газета «Известия». Ведомство может наложить запреты на размещение рекламы и поисковую выдачу, ограничить платежи и денежные переводы.

В декабре прошлого года российский телеканал RT заявил, что YouTube заблокировал аккаунт телеканала RT Deutsch в день запуска канала. На следующий день Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с RT Deutsch на принадлежащем компании видеохостинге.