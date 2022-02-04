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МВД: количество погибших на российских дорогах сократилось почти вдвое за десять лет

Общество
МВД: количество погибших на российских дорогах сократилось почти вдвое за десять лет
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 4 февраля. МВД России подвело итоги межведомственного взаимодействия в сфере повышения безопасности дорожного движения. За десять лет уменьшилось количество погибших граждан в ДТП.

Согласно резолюции Генассамблеи ООН, целью нового десятилетия стало снизить на 50% смертность и травматизм на дорогах в мире к 2030 году. В России смогли реализовать первый десятилетний план в период с 2011 по 2020 годы. Число погибших снизилось с 27 953 до 15 788, пишет ТАСС.

«Более чем на треть уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий и погибших в них людей. Практически наполовину сократилось число погибших несовершеннолетних, а также пешеходов», — отметили в МВД России.

Чаще всего люди погибают в дорожно-транспортных происшествиях. Один из таких случаев произошел на трассе Бийск — Белокуриха. В результате столкновения двух машин и пассажирского автобуса скончался водитель ВАЗ-2109.

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мвд смерть статистика
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