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Группа Red Hot Chili Peppers анонсировала новый альбом спустя шесть лет затишья

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 22:51
Общество
Группа Red Hot Chili Peppers анонсировала новый альбом спустя шесть лет затишья
redhotchilipeppers.com

Вашингтон, 4 февраля. Американская рок-группа Red Hot Chili Peppers готовится к выпуску нового альбома под названием Unlimited Love. Анонс события появился в официальном Instagram-аккаунте музыкантов.

Новый альбом станет первым спустя почти шесть лет затишья коллектива. Исполнительным продюсером выступил Рик Рубин, который сотрудничает с музыкантами на протяжении 30 лет. Он также принял участие в выпуске всех студийных пластинок группы, кроме одной.

«Мы потратили тысячи часов, вместе и по отдельности, оттачивая мастерство и поддерживая друг друга, чтобы записать лучший альбом, который мы можем сделать», — написали музыканты.

Помимо анонса нового альбома, Red Hot Chili Peppers порадовала поклонников клипом на сингл Black Summer. В нем снялся гитарист Джон Фрушанте, который вернулся в группу спустя девять лет после своего ухода.

Ранее новый альбом презентовала певица Анита Цой. В него вошли шесть песен.

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