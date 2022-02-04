Тренер по баскетболу в Твери получил пять лет колонии за детскую порнографию

Тверь, 4 февраля. Бывший тренер по баскетболу проведет пять лет в колонии за распространение видеоматериалов порнографического характера с участием детей младше 14 лет.

Суд запретил мужчине на протяжении восьми лет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконное распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации», уточнили в пресс-центре областного управления СК России.

Злоумышленник с 2016 по 2020 год распространял детскую порнографию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В рамках расследования уголовного дела правоохранители опросили свыше 40 свидетелей, провели ряд комплексных экспертиз, уточнили в ведомстве.

В Свердловской области ранее вынесли приговор 40-летнему рецидивисту, признанному виновным в изнасиловании и убийстве 11-летнего ребенка. Мужчина пробудет в местах лишения свободы до конца своей жизни.