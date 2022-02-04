Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 23:44
23:39
Происшествия
ДТП парализовало движение троллейбусов на проспекте Космонавтов в Петербурге
23:39
Олимпийские игры 2022
Мария Захарова сказала слова напутствия россиянам на Олимпийских играх в Пекине
23:37
Общество
Мэр Петрозаводска Любарский сообщил о заражении коронавирусом
23:34
Происшествия
Самолет с туристами потерпел крушение рядом с плато Наска в Перу
23:33
Происшествия
Ледяная глыба обрушилась на годовалого ребенка в подмосковных Химках
23:30
Политика
Парламент Черногории отправил правительство страны в отставку
23:20
Политика
Венгрия ветировала присоединение Украины к центру НАТО по киберобороне
23:17
Общество
Портал MedlinePlus перечислил продукты с большим количеством витаминов
23:16
Армия
19FortyFive: российские торпеды «Шквал» разрушают привычные правила войны под водой
23:12
Общество
Несколько десятков автомобилей пропали с парковки Верховного суда Украины
Все новости

Тренер по баскетболу в Твери получил пять лет колонии за детскую порнографию

Происшествия
Тренер по баскетболу в Твери получил пять лет колонии за детскую порнографию
pixabay.com

Тверь, 4 февраля. Бывший тренер по баскетболу проведет пять лет в колонии за распространение видеоматериалов порнографического характера с участием детей младше 14 лет.

Суд запретил мужчине на протяжении восьми лет заниматься деятельностью, связанной с детьми. Он признан виновным в совершении преступления по статье «Незаконное распространение порнографических материалов с использованием средств массовой информации», уточнили в пресс-центре областного управления СК России.

Злоумышленник с 2016 по 2020 год распространял детскую порнографию на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В рамках расследования уголовного дела правоохранители опросили свыше 40 свидетелей, провели ряд комплексных экспертиз, уточнили в ведомстве.

В Свердловской области ранее вынесли приговор 40-летнему рецидивисту, признанному виновным в изнасиловании и убийстве 11-летнего ребенка. Мужчина пробудет в местах лишения свободы до конца своей жизни.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Тренер по баскетболу в Твери получил пять лет колонии за детскую порнографию
тверь тренер педофилия
Комментировать