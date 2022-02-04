Политолог Матвейчев о визите Макрона: надеется набрать очки перед выборами за счет Путина

Москва, 4 февраля. На фоне намечающегося визита Эммануэля Макрона в Москву, российский политолог, философ и писатель Олег Матвейчев дал комментарий Федеральному агентству новостей о возможных более скрытых целях предстоящего прибытия французского президента в российскую столицу.

Матвейчев считает, что визит «на ковер» к Путину на руку Макрону, стремящемуся заручиться на предстоящих президентских выборах поддержкой правых избирателей, которые российскому президенту действительно симпатизируют.

«Сейчас да, он пытается заручиться симпатиями правого электората, и встречей с Путиным, который у них вызывает симпатию, действительно. И вообще тем, что он ставит вопрос о некой такой французской империи. Когда он защищает свои интересы в Африке, он как бы выступает с позиции такого французского империализма, что не может не нравится правому электорату», — отметил политолог.

По мнению Матвейчева, самой уязвимой страной Европы в данный момент как раз является именно Франция, ее четверть фактически сейчас находится в оккупационной ситуации из-за огромного количества проблем с мигрантами и меньшинствами, которые туда прибыли.

«Конечно, это не может у самих французов не вызывать напряжения, и понятно, что консервативная часть за Макрона не будет голосовать. В прошлый раз они за него голосовали, надеясь и думая, что левые кандидаты это худшее из зол, и Макрон казался самым правым из кандидатов, а теперь они увидели, что никаким по большому счету правым он не является, и никаких ожиданий он не оправдал. И правые избиратели ищут своего более приемлемого кандидата. Поможет ли предстоящий визит или нет — трудно сказать. Но то, что он на руку Макрону, это очевидно», — подчеркнул эксперт.

Политолог считает вероятным, что французский президент затронет африканскую тему. Стремительно теряя влияние на территориях своих бывших колоний, Франции и президенту Макрону важно сохранить лицо.

Франция, по словам Матвейчева, сама виновата в сложившейся ситуации. Вместо того, чтобы усиливать собственное государство, Франция превратилась в рассадник леволиберальных ценностей.

«Весь постмодернизм, политкорректность, вся эта повестка леволиберальная имеет корнями прежде всего французскую философию - оттуда все пошло. И даже Америку, собственно, они заразили этой всей историей. И, конечно, заразили сами себя», — напомнил он.

Эксперт указал также на промахи французской политики, из-за которых Пятая республика потеряла авторитет на Черном континенте:

«Действительно, мы в Африке работаем и занимаем там то положение, которое соответствует нашему увеличивающемуся авторитету. А Франция теряет в Африке не потому, что мы там стали присутствовать, или еще кто-то, а потому что теряется ее авторитет, теряется экономический, политический и иной вес. То есть она, как некая метрополия или криптометрополия не справляется с теми обязанностями, которые когда-то на себя взяла. И довольствовалась тем положением, которое у нее осталось еще со времен колониальных, и думала, что мир не меняется, и все будет так вечно продолжаться. А мир меняется, вечно ничего продолжаться не будет, поэтому нужно было работать», — сообщил он.

В завершение Олег Матвейчев сказал, что действительно может случиться так, как и 200 лет назад, что русские окажутся там, где когда-то были французы.

«Серьезно, мы же не выгоняем их специально и вообще нет сейчас борьбы французской и русской империй. Мы реально их просто замещаем. Русские окажутся там, где когда-то были французы и русское влияние окажется там, где были французы 200 лет назад», — констатировал политолог.

Вероятно, имелись в виду события наполеоновской русской кампании, когда французские войска сперва бежали из России, а затем были разгромлены русскими по всей Европе.