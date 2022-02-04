Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 22:16
22:06
Общество
Гематолог Новицкий: густая кровь может привести к варикозу и инсульту
21:46
Экономика
Стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году
21:45
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
21:35
Весь мир
Крупную партию контрабандной марихуаны выбросило волнами на побережье Ливии
21:20
Политика
Политолог Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW
21:13
Общество
«Хорошо, но мало»: Роман Носиков о мерах против Deutsche Welle в России
21:11
Весь мир
ООН не может задействовать для помощи Афганистану свои средства на счету в Кабуле
21:08
Весь мир
Глава ННК Саналла обсудил с США строительство нефтеперерабатывающего завода в Ливии
21:04
Весь мир
Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции
21:03
Общество
Иммунолог Крючков заявил об эффективности масок против омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 21:45
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Москва, 4 февраля. Знаменитый артист Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 86 лет. Зрителям он запомнился как скромный и одинокий мужчина, однако актриса Тамара Семина раскрыла другую сторону его личности.

Непростой характер Куравлева начал проявляться еще в юности. По словам Семиной, из-за него Леонида неоднократно выгоняли из театрального училища за «профнепригодность». Усмирить его помог Василий Шукшин, который пригласил друга в свою дебютную режиссерскую работу. Однако помощь товарища Куравлев не оценил по достоинству, говоря о нем позже крайне нелицеприятные вещи. Об этом передает портал Day.ru.

«Вася Шукшин разглядел в нем что-то, наделил его характером, заиканием, улыбочкой такой. Он отдал ему свой характер. А потом после первой картины Вася его куда-то приглашал, а Куравлев говорил: "Я у этого алкоголика не хочу сниматься". Эта тема неблагодарная, пусть у народа, который его любил, останется экранный образ Куравлева», — поделилась Семина.

По словам актрисы, общаться с Куравлевым было все труднее с возрастом. Каждая беседа оставляла неприятный осадок. Причиной этому был депрессивный настрой Леонида, из-за него артист часто затрагивал неприятную для многих тему смерти.

Похороны артиста прошли 1 февраля, семья Куравлева отказалась от пышных церемоний. Такое решение обосновал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
леонид куравлев василий шукшин тамара семина неблагодарный друг
Комментировать