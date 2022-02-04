Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом

Москва, 4 февраля. Знаменитый артист Леонид Куравлев ушел из жизни 30 января в возрасте 86 лет. Зрителям он запомнился как скромный и одинокий мужчина, однако актриса Тамара Семина раскрыла другую сторону его личности.

Непростой характер Куравлева начал проявляться еще в юности. По словам Семиной, из-за него Леонида неоднократно выгоняли из театрального училища за «профнепригодность». Усмирить его помог Василий Шукшин, который пригласил друга в свою дебютную режиссерскую работу. Однако помощь товарища Куравлев не оценил по достоинству, говоря о нем позже крайне нелицеприятные вещи. Об этом передает портал Day.ru.

«Вася Шукшин разглядел в нем что-то, наделил его характером, заиканием, улыбочкой такой. Он отдал ему свой характер. А потом после первой картины Вася его куда-то приглашал, а Куравлев говорил: "Я у этого алкоголика не хочу сниматься". Эта тема неблагодарная, пусть у народа, который его любил, останется экранный образ Куравлева», — поделилась Семина.

По словам актрисы, общаться с Куравлевым было все труднее с возрастом. Каждая беседа оставляла неприятный осадок. Причиной этому был депрессивный настрой Леонида, из-за него артист часто затрагивал неприятную для многих тему смерти.

Похороны артиста прошли 1 февраля, семья Куравлева отказалась от пышных церемоний. Такое решение обосновал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов.