Крупную партию контрабандной марихуаны выбросило волнами на побережье Ливии

Адждабия, 4 февраля. Житель средиземноморского ливийского порта Аз-Зуэйтина передал полиции некоторое количество марихуаны, выброшенной волнами на берег моря.

В заявлении Отдела по борьбе с наркотиками и психотропными веществами Адждабии говорится, что в общей сложности у гражданина изъято около 237 таблеток. По предварительным оценкам, вещество представляет собой разновидность каннабиса, которую контрабандисты на местном сленге называют «мылом».

Получив информацию о местонахождении выброшенной морем партии, начальник следственного отдела генерал-майор Адель Абдель Азиз поручил своим сотрудникам произвести розыскные работы. Примечательно, что одновременно жители других городов восточного побережья Ливии также обратились в полицию после обнаружения тюков с наркотическими веществами.

Вместе с тем активисты социальных сетей распространяют фотографии с выброшенными волнами упаковками, в которых предположительно находятся запрещенные препараты. Снимки выполнены также в районе Аз-Зуэйтины.

اليوم شواطئ الزويتينه شرق مدينة اجدابيا تقذف كميات كبير من الحشيش.#ليبيا pic.twitter.com/B5k1VbZlRE — الصندوق الأسود للفساد (@boxlibyacorrupt) February 4, 2022

Международная редакция ФАН ранее опубликовала отчет о том, как Ливия стала местом пересечения излюбленных наркоторговцами маршрутов. С каждым годом объем контрабандного трафика только увеличивается.