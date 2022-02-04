ООН не может задействовать для помощи Афганистану свои средства на счету в Кабуле

Кабул, 4 февраля. Программа развития ООН (ПРООН) не может использовать для помощи Афганистану свои средства, ранее внесенные на счет Центрального банка республики.

Как заявляют чиновники, международная организация для поддержки курса местной национальной валюты депонировала в ЦБ 135 млн долларов, которые там обещали перевести в афгани, а также сохраняет на своем счету еще около 30 млн. Однако конвертация до сих пор не проведена, и в то же время оборот иностранной валюты на территории государства блокирован пришедшим к власти движением «Талибан»1 (запрещено в РФ). Эта тупиковая ситуация ныне заморозила жизненно важные для страны международные программы помощи.

UN Cannot Access Aid Money in Afghan Banks: UNDP#TOLOnews https://t.co/fgTELAepX1 — TOLOnews (@TOLOnews) February 4, 2022

По словам одного из представителей ООН, перевод столь крупных сумм был осуществлен на основе «твердого обещания» Центробанка Афганистана об их конвертации в национальную афганскую валюту. Но когда деньги были депонированы в ЦБ, там якобы не оказалось достаточного числа афгани, поскольку иностранные предприятия, занимающиеся их выпуском, прекратили печать во время перестановок в правительстве страны. В итоге организация не может реализовать даже те средства, которые принадлежат ей самой.

Families across Afghanistan are at the height of hunger right now. @WFP is delivering food, cash & vouchers to 12 million people this month alone, but more funding is needed to help those in need. https://t.co/qFLrKMuUNN



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Как заявили местные эксперты, иностранные деньги продолжают ввозиться в страну, однако Центральный банк попросту не в состоянии обеспечить их перевод в афгани в виде наличных. Сам ЦБ, который отвечает за снабжение других банков купюрами, не прокомментировал эту ситуацию. В то же время представитель крупнейшего валютного рынка страны «Сарай Шахзаде» Абдул Рахман Зирак опроверг информацию о дефиците и сказал, что афганских денег в государстве для указанных целей вполне достаточно. По некоторым оценкам, только на обменных площадках в республике сейчас циркулирует около 300 млн афгани.

1 Организация запрещена на территории РФ.