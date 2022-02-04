Госсекретарь США Блинкен и глава МИД Украины Кулеба обсудили планы по «сдерживанию» России

Киев, 4 февраля. Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели телефонные переговоры 4 февраля. Дипломаты поговорили о «нормандском формате» и антироссийских санкциях.

Госсекретарь США сообщил своему коллеге о контактах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств обсудили планы по «сдерживанию» России.

«Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выходе этой работы на завершающий этап», — поясняется в сообщении украинского МИД.

Ранее стало известно о разработке Западом антироссийских ограничений. Американский сенат может прийти к заключению по ограничениям уже на текущей неделе, уточнила демократ Джин Шахин.