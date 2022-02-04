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Сивков: Россия может разместить центры военной разведки на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле

Армия
Сивков: Россия может разместить центры военной разведки на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле
Prt Scr youtube.com  /  РОЙ ТВ

Москва, 4 февраля. Москва на фоне отказа Вашингтона предоставить РФ гарантии безопасности может разместить свои военные миссии в некоторых странах Латинской Америки. Об этом рассказал президент Академии геополитических проблем Константин Сивков.

Россия отделена от Латинской Америки океанскими просторами, но при этом способна создать определенные контругрозы Соединенным Штатам в этом регионе, отметил доктор военных наук Константин Сивков в интервью РИА Новости.

«Речь может идти о развертывании (на Кубе, в Никарагуа и Венесуэле. — Прим. ред.) российских центров военной разведки, а также пунктов материально-технического обеспечения для флота», — объяснил Сивков, с какой целью Россия может направить своих военнослужащих в государства близ южных границ США.

По его словам, такие меры военно-технического характера будут сильно нервировать руководство Белого дома и Пентагона, хотя и не способны полностью уравнять ситуацию, сложившуюся из-за приближения НАТО к российским границам.

Ранее посол России в Никарагуа. Сальвадоре и Гондурасе Александр Хохоликов сообщил, что действующее никарагуанское законодательство допускает пребывание в стране российских военных.

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россия сша сивков латинская америка
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