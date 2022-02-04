Триполи, 4 февраля. Председатель Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии Мустафа Саналла обсудил с американской компанией UOP Honeywell строительство нефтеперерабатывающего завода на юге страны.

Во время встречи представители двух фирм рассмотрели ряд проектов, которые ННК планирует реализовать в североафриканском государстве в ближайшие годы.

«Руководство UOP Honeywell подтвердило готовность участвовать в строительстве Южного нефтеперерабатывающего завода, а также модернизацию действующего предприятия в Тобруке, которое занимается изготовлением бензина», — говорится в сообщении.

Мустафа Саналла отметил, что переговоры с представителями США проходят в рамках усилий по привлечению престижных международных компаний, которые характеризуются качеством, скоростью внедрения и высокой репутацией в области технологий.

«UOP Honeywell является лидером в производстве нефтеперерабатывающих, нефтехимических и модульных агрегатов», — считает он.

В настоящий момент стороны ведут переговоры по уточнению сроков и стоимости реализации проектов, после чего начнется этап подготовки и подписания контракта. Тем не менее, окончательное решение остается за Министерством нефти и газа, которое неоднократно обвиняло главу ННК в коррупционных схемах.

С 2014 года Мустафа Саналла возглавляет корпорацию, через которую проходит 100% экспорта нефтепродуктов страны. Несколько лет он успешно реализовал богатства страны через европейских трейдеров по заведомо заниженной цене. Благодаря этой махинации ливиец получал большие «откаты».

Спустя шесть лет все изменилось, когда местные племена заблокировали работу на месторождениях и остановили добычу нефти. Путем политических дискуссий и компромисса кризис удалось урегулировать, однако на сцене появилось новое лицо — американка Стефани Уильямс.

Международная редакция Федерального агентства новостей разобралась, кто назначил эту женщину на пост главы Миссии ООН по поддержке Ливии, и как она заполучила контроль над нефтью страны.