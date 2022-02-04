Россия продолжит серию контактов со странами Запада по теме обеспечения безопасности

Москва, 4 февраля. Переговоры России и Запада по гарантиям безопасности продолжатся в ближайшее время. Об этом сообщил источник в МИД РФ.

Источник в российском дипведомстве обратил внимание, что договоренности о конкретных датах, сроках и уровнях планируемой серии контактов пока отсутствуют.

«Череда контактов в ближайшее время [по теме гарантий безопасности] продолжится», — уверяет источник в комментарии ТАСС.

Россия разочарована реакцией стран Запада на требования Москвы в сфере обеспечения безопасности на территории европейских государств. Тем не менее можно увидеть заинтересованность со стороны западных представителей к продолжению диалога по данной теме. Также источник подчеркнул серьезность подхода стран Запада к вопросу контроля над вооружениями.