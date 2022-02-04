Ярмольник объяснил, почему не хочет возвращаться в КВН

Москва, 4 февраля. Телеведущий и актер Леонид Ярмольник «завязал» с КВН в 2012 году и не стремится вернуться в культовый проект. По его словам, их дороги с Александром Масляковым давно разошлись.

Масляков ранее записал видеообращение к зрителям, сообщив о своей болезни. В кулуарах ходят слухи, что ведущий подыскивает преемника. Любители популярной игры полагают — Маслякова мог бы заменить кто-то из бывших членов жюри, среди которых был и Ярмольник. Однако телеведущий не разделяет их энтузиазм.

«Мы давно с Масляковым завязали отношения. Никаких комментариев не даю по этому поводу. Наши пути-дороги разошлись много лет назад по принципиальным соотношениям. Вернуться точно не хотел бы», — поделился он с изданием Teleprogramma.pro.

Ранее актер из шоу «Уральские пельмени» Сергей Ершов предложил шоумена Ивана Урганта в качестве замены Маслякову. По его мнению, у КВН должен быть звездный ведущий. И Ургант отлично подходит для этой работы, подытожил он.