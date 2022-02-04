Popular Mechanics: США «похвастались» перед Россией разработкой нового самолета

Вашингтон, 4 февраля. Летательный аппарат необычного дизайна был обнаружен на спутниковых снимках американской секретной базы «Зона 51». Почему Пентагон допустил утечку информации о новом самолете, объяснил американский военный обозреватель Кайл Мизоками.

По его словам, фотография таинственного летательного аппарата могла попасть в Сеть неслучайно. В своем материале для издания Popular Mechanics, перевод которого предоставила «ПолитРоссия», аналитик изложил три версии происходящего.

В первую очередь, эксперт напомнил, что «Зона 51» является секретной базой. Поэтому информация о вооружении, которое испытывают там ВВС США, не подлежит разглашению. В связи с этим Мизоками предположил, что Соединенные Штаты могли намеренно «похвастаться» перед Россией созданием нового самолета.

«Таинственный объект, попавший на снимки, может быть истребителем шестого поколения, который строится по программе по программе Next Generation Air Dominance (NGAD)», — указал обозреватель.

Кроме того, по его мнению, передовой разработкой может оказаться большой боевой беспилотник, а также экспериментальный истребитель F-16XL или его новая модификация.

Стоит отметить, что Россия также ведет разработку авиационных аппаратов будущего. По мнению военных аналитиков, новый беспилотный летательный аппарат С-70 «Охотник» может стать прототипом авиации шестого поколения.