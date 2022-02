Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции

Вашингтон, 4 февраля. Президент США Джо Байден выступил против популярного лозунга Defund the police («Лишим полицию финансирования»). Об этом он сказал во время встречи с мэром Нью-Йорка и бывшим правоохранителем Эриком Адамсом, а также губернатором одноименного штата Кэти Хочул.

'NOT THE ANSWER': Another progressive pipe dream dunked in cold water by Biden as cop killings rise: 'Enough'https://t.co/aeVdiwIuRd