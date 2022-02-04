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Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции

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Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 4 февраля. Президент США Джо Байден выступил против популярного лозунга Defund the police («Лишим полицию финансирования»). Об этом он сказал во время встречи с мэром Нью-Йорка и бывшим правоохранителем Эриком Адамсом, а также губернатором одноименного штата Кэти Хочул.

Президент заявил, что «ответ заключается не в том, чтобы сократить расходы на полицию», вместо этого нужно предоставить финансирование сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они были «партнерами и защитниками».

«Каждый раз, когда вы выходите за дверь, вы беспокоитесь о том, что вам позвонят — в последнее время слишком многие получили такой звонок. Каждый день в этой стране стреляют в среднем в 316 человек. Только в этом году жертвами насилия с применением огнестрельного оружия стали шесть сотрудников полиции Нью-Йорка», — сказал президент.

Байден посетил в Нью-Йорк после того, как тысячи полицейских со всей страны прибыли на Манхэттен, чтобы отдать дань памяти погибшим офицерам полиции Джейсону Ривере и Уилберту Море. Их застрелили в прошлом месяце во время вызова о домашнем насилии.

3 февраля также стало известно, что администрация Байдена разработала стратегию по сокращению потока нелегального оружия в стране и дополнительному финансированию полицейских. По данным СМИ, правительство планирует покончить с так называемым железным трубопроводом — это маршрут контрабанды нелегального оружия, проходящий через юг США. Также в планах администрации запустить инициативу по борьбе с оружием без серийных номеров. Она подразумевает обучение прокуроров возбуждению дел в подобных случаях.

Президент также призвал конгресс достичь соглашения по бюджету на 2022 финансовый год, который включает в себя пункт о выделении полумиллиарда долларов на различные программы помощи полицейским и борьбу с насилием.

«План спасения Америки предусматривает высокий уровень финансирования для городов и штатов, чтобы они могли поставить больше полицейских на службу и инвестировать в программы по предотвращению насилия», — сказал источник FOX News в Белом доме.

В конце января новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс представил план борьбы с вооруженным насилием. Он призвал пересмотреть законодательство о внесении залога за преступников и принять ряд ограничений, а также сообщил о возрождении подразделения по борьбе с преступностью, которое было расформировано ранее.

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