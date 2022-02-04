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Политолог Карасев предсказал кардинальные изменения в мире после переговоров РФ и КНР

Политика
Политолог Карасев предсказал кардинальные изменения в мире после переговоров РФ и КНР
ПолитЭксперт  /  Аврора Зорина

Пекин, 4 февраля. Президент РФ Владимир Путин и лидер КНР Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в день открытия Олимпиады, которое состоялось в Пекине. Политолог Вадим Карасев уверен, что это невероятно важная встреча, которая должна изменить весь существующий миропорядок.

По словам эксперта, главы двух государств открыто и прямо дали понять странам Запада, что не готовы мириться с прежним мироустройством и однополярностью мира во главе с США.

«Громогласно была провозглашена новая эпоха международных отношений — эпоха многополярности. Фактически это означает, что Россия и Китай объявляют антизападный подход и объединяются для сдерживания Соединенных Штатов», — заявил Карасев в эфире канала «Наш».

Как считает аналитик, для Китая первостепенное значение имеет контроль в азиатском регионе, а Россия в свою очередь стремится удержать от расширения НАТО, контролировать зону своих интересов, в первую очередь на постсоветском пространстве, а также сохранить партнерские отношения с Европой.

Политолог Карасев предсказал кардинальные изменения в мире после переговоров РФ и КНР
kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

«Китай с помощью ШОС будет экономически осваивать Центральную Азию и ряд других постсоветских государств, расположенных на юге от России. А РФ с помощью ОДКБ будет контролировать военно-политическую и стратегическую ситуацию. Для России это важно в Европе, и об этом сказано в контексте о сдерживании НАТО. А китайская часть политических интересов заключается в том, что критикуется создание англосаксонского и антикитайского блока AUKUS», — объяснил эксперт.

Политолог подчеркивает, что, объединившись, Россия и Китай действительно могут составить мощный противовес США и их союзникам, так что теперь можно смело говорить о конце однополярного мира.

«Сегодня фактически провозглашена новая эпоха международных отношений, которая должна ознаменоваться полным закатом американоцентричного мира. Более того, будут попытки КНР постепенно вытеснять США из Индо-Тихоокеанского региона, который входит в сферу американских стратегических интересов. А Россия будет делать все для того, чтобы сдерживать расширение НАТО, и главное, все это — совместно с Китаем», — заявил политолог Вадим Карасев.

Немецкий политик, депутат партии «Альтернатива для Германии» Петр Бистрон ранее назвал главного виновника ухудшения отношений России и Запада.

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