Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 22:14
22:06
Общество
Гематолог Новицкий: густая кровь может привести к варикозу и инсульту
21:46
Экономика
Стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году
21:45
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
21:35
Весь мир
Крупную партию контрабандной марихуаны выбросило волнами на побережье Ливии
21:20
Политика
Политолог Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW
21:13
Общество
«Хорошо, но мало»: Роман Носиков о мерах против Deutsche Welle в России
21:11
Весь мир
ООН не может задействовать для помощи Афганистану свои средства на счету в Кабуле
21:08
Весь мир
Глава ННК Саналла обсудил с США строительство нефтеперерабатывающего завода в Ливии
21:04
Весь мир
Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции
21:03
Общество
Иммунолог Крючков заявил об эффективности масок против омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Читатели Le Figaro раскритиковали США из-за заявлений о «российских фейках» по Украине

Армия
Читатели Le Figaro раскритиковали США из-за заявлений о «российских фейках» по Украине
ФБА «Экономика сегодня»

Париж, 4 февраля. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с жесткой критикой на США, попытавшихся заявить о «подготовке» Россией фейков о нападении ВСУ на русскоязычное население.

По мнению французов, подобные выпады Соединенных Штатов в адрес России выглядят нелепо и комично, поскольку в это время ВСУ действительно готовятся к эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, заметил один из комментаторов, страны НАТО постепенно перебрасывают военный контингент на территорию Украины.

«Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет», — раскритиковал США пользователь Сети.

Другой читатели обратил внимание, что Соединенные Штаты готовы вмешаться в любую ситуацию, которая их не касается. Он заявил, что необходимо мирным способом вытеснить американцев с территории Европы.

Недавно США заявили о якобы намерении РФ снять постановочное видео об атаке ВСУ на русскоязычное население востока Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные сообщения «бредом, которого с каждым днем становится все больше». Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также опроверг заявления американской стороны.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Читатели Le Figaro раскритиковали США из-за заявлений о «российских фейках» по Украине
украина россия сша фейк
Комментировать