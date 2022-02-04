Читатели Le Figaro раскритиковали США из-за заявлений о «российских фейках» по Украине

Париж, 4 февраля. Читатели французской газеты Le Figaro обрушились с жесткой критикой на США, попытавшихся заявить о «подготовке» Россией фейков о нападении ВСУ на русскоязычное население.

По мнению французов, подобные выпады Соединенных Штатов в адрес России выглядят нелепо и комично, поскольку в это время ВСУ действительно готовятся к эскалации конфликта в Донбассе. Кроме того, заметил один из комментаторов, страны НАТО постепенно перебрасывают военный контингент на территорию Украины.

«Пропаганда в действии. К счастью, у нас, читателей, есть мозги, чтобы самим решать, правда это или нет», — раскритиковал США пользователь Сети.

Другой читатели обратил внимание, что Соединенные Штаты готовы вмешаться в любую ситуацию, которая их не касается. Он заявил, что необходимо мирным способом вытеснить американцев с территории Европы.

Недавно США заявили о якобы намерении РФ снять постановочное видео об атаке ВСУ на русскоязычное население востока Украины. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал подобные сообщения «бредом, которого с каждым днем становится все больше». Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов также опроверг заявления американской стороны.