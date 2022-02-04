Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 февраля 22:14
22:06
Общество
Гематолог Новицкий: густая кровь может привести к варикозу и инсульту
21:46
Экономика
Стоимость нефти может достигнуть 100 долларов за баррель в нынешнем году
21:45
Шоу-бизнес
Актриса Тамара Семина назвала покойного Леонида Куравлева неблагодарным другом
21:35
Весь мир
Крупную партию контрабандной марихуаны выбросило волнами на побережье Ливии
21:20
Политика
Политолог Межевич назвал «паникой» реакцию властей Германии на закрытие в РФ корпункта DW
21:13
Общество
«Хорошо, но мало»: Роман Носиков о мерах против Deutsche Welle в России
21:11
Весь мир
ООН не может задействовать для помощи Афганистану свои средства на счету в Кабуле
21:08
Весь мир
Глава ННК Саналла обсудил с США строительство нефтеперерабатывающего завода в Ливии
21:04
Весь мир
Байден отказался поддержать движение за сокращение финансирования полиции
21:03
Общество
Иммунолог Крючков заявил об эффективности масок против омикрон-штамма COVID-19
Все новости

Хозяйка шестимесячного кота Арчи победила в конкурсе «МурМИР2022»

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 20:49
Общество
Хозяйка шестимесячного кота Арчи победила в конкурсе «МурМИР2022»
pixabay.com  /  CC0 Creative Commons

Москва, 4 февраля. Телеканал «Мир» подвел итоги конкурса «МурМИР2022». Победительницей стала москвичка Наталья Хмелевская. Она опубликовала фотографию своего питомца в Сети.

Девушка поделилась в Instagram снимком кота, на котором тот изображен в костюме Санта-Мяуса. О конкурсе москвичка узнала, слушая радио. Буквально в тот же день она купила новогодний костюм для своего питомца. Впервые за 20 лет у Натальи дома появилась живая елка. Она хотела запечатлеть своего кота на ее фоне.

«Про конкурс я вспомнила уже после Нового года, на январских праздниках. Как ни странно, котенку костюм понравился, во время примерки он не вырывался, с радостью надел его и полез под елку, а заодно снес все шарики», — рассказала победительница.

Кота Натальи зовут Арчи, ему полгода, но уже весит три килограмма. Это вислоухий деревенский кот. Еще у победительницы конкурса «МурМИР2022» есть второе животное. Это кот Титан, которому семь лет. Сначала он пришел в шок, увидев дома еще одного питомца, но позже подружился с малышом.

Еще один конкурс, связанный с животными, проходит в Зеленоградске. Мероприятие стартовало в третий раз. Конкурс «Мой ласковый и нежный зверь» рассчитан на четвероногих, которые продемонстрировали истинную человечность.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Хозяйка шестимесячного кота Арчи победила в конкурсе «МурМИР2022»
кот конкурс хорошие новости россии мурмир
Комментировать