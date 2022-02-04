Хозяйка шестимесячного кота Арчи победила в конкурсе «МурМИР2022»

Москва, 4 февраля. Телеканал «Мир» подвел итоги конкурса «МурМИР2022». Победительницей стала москвичка Наталья Хмелевская. Она опубликовала фотографию своего питомца в Сети.

Девушка поделилась в Instagram снимком кота, на котором тот изображен в костюме Санта-Мяуса. О конкурсе москвичка узнала, слушая радио. Буквально в тот же день она купила новогодний костюм для своего питомца. Впервые за 20 лет у Натальи дома появилась живая елка. Она хотела запечатлеть своего кота на ее фоне.

«Про конкурс я вспомнила уже после Нового года, на январских праздниках. Как ни странно, котенку костюм понравился, во время примерки он не вырывался, с радостью надел его и полез под елку, а заодно снес все шарики», — рассказала победительница.

Кота Натальи зовут Арчи, ему полгода, но уже весит три килограмма. Это вислоухий деревенский кот. Еще у победительницы конкурса «МурМИР2022» есть второе животное. Это кот Титан, которому семь лет. Сначала он пришел в шок, увидев дома еще одного питомца, но позже подружился с малышом.

Еще один конкурс, связанный с животными, проходит в Зеленоградске. Мероприятие стартовало в третий раз. Конкурс «Мой ласковый и нежный зверь» рассчитан на четвероногих, которые продемонстрировали истинную человечность.