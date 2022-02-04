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Аналитик Юшков: новый контракт «Газпрома» с Китаем не отразится на поставках в Европу

Экономика
Аналитик Юшков: новый контракт «Газпрома» с Китаем не отразится на поставках в Европу
gazprom.ru  /  ПАО «Газпром»

Москва, 4 февраля. Подписание долгосрочного контракта на поставки газа между российским «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой компанией (CNPC) не отразится на объемах экспорта топлива в Европу из РФ, заявил агентству «Прайм» ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Он подчеркнул, что сроки реализации соглашения пока неизвестны, а 10 млрд кубометров газа в год не слишком большой объем для растущей экономики КНР. По мнению специалиста, Китай может стать участником разработки находящегося под санкциями США Южно-Киринского месторождения. Европа же получает газ из западносибирских месторождений и с Ямала, указал Юшков. Поэтому контракт «Газпрома» с CNPC не является перенаправлением газа с европейского на азиатский рынок.

«Самый главный вопрос — это ресурсная база. Сложность в том, что свободный газ есть только на Киринском месторождении, которое по максимуму может добывать 5,5 млрд кубов, а сейчас добыча на уровне примерно 2-2,5 млрд, просто потому, что больше не надо. Я думаю, что добыча будет увеличиваться поэтапно. А затем, возможно, нужно будет начать добычу на Южно-Киринском месторождении. Оно по запасам гораздо больше, чем Киринское, и способно давать в год 21 млрд кубов», — объяснил собеседник агентства.

«Газпром» и CNPC ранее заключили долгосрочный контракт купли-продажи природного газа по «дальневосточному» маршруту. Соглашение предусматривает поставки российского газа в Китай в объеме 10 млрд кубометров в год. После их начала совокупный объем экспорта голубого топлива на китайский рынок достигнет 48 млрд кубометров.

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Газпром китай газ европа cnpc юшков россия и китай
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