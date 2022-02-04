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Глава ЛНР Пасечник высказался о блокировке YouTube-каналов республики

Политика
Глава ЛНР Пасечник высказался о блокировке YouTube-каналов республики
Федеральное агентство новостей

Луганск, 4 февраля. Западные государства прошлись по своим же принципам свободы. Об этом журналистам заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Он высказался о блокировке YouTube-каналов республики. Решение администрации видеохостинга Пасечник назвал информационной борьбой без правил.

«Запад начал информационную борьбу без правил против республик Донбасса. Они цинично растоптали принципы свободы слова, которыми так гордились, и ввели беспрецедентную цензуру на распространение правды о преступлениях Киева, США и их "союзников" в Донбассе», — говорится в заявлении главы республики.

Ранее стало известно, что администрация YouTube заблокировала каналы Луганского информационного центра, Гостелерадиокомпании ЛНР и Народных милиций ЛДНР. Последние запустили свои аккаунты на Rutube.

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