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Тысячи малийцев вышли на улицы столицы для участия в антифранцузском шествии

Весь мир
Тысячи малийцев вышли на улицы столицы для участия в антифранцузском шествии
Федеральное агентство новостей  / 

Бамако, 4 февраля. В столице Мали прошел очередной массовый митинг и шествие против присутствия французских военных в регионе. На главной площади собралось около десяти тысяч человек, сообщило издание Bambara ACTUS.

По данным СМИ, участники скандировали лозунги «Прощай, Франция!», «Стоп "Бархан"», «Макрон — вон из нашей страны», «Новое освобождение Африки». Кроме того, жители приходили с плакатами в поддержку президента переходного периода Ассими Гоита и национальных сил обороны и безопасности. Отдельного внимания заслуживают транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера.

Особой популярностью во время подобных мероприятий пользуются флаги РФ, выделяющиеся на фоне пестрой национальной символики. Принося их, манифестанты, очевидно, приветствовали российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Среди антифранцузских баннеров присутствовали изображения лидера бывшей метрополии Эммануэля Макрона, забросанного яйцами. Негодование гражданских связано с санкционным давлением, введенным подконтрольными Парижу чиновниками ЭКОВАС.

Тысячи малийцев вышли на улицы столицы для участия в антифранцузском шествии
Федеральное агентство новостей /

Ранее несколько политиков и деятелей культуры призвали жителей Черного континента выйти на митинги в поддержку Мали, связав деятельность российских специалистов с «новой эрой освобождения Африки».

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россия франция африка митинг мали российские инструкторы Рихард Вагнер
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