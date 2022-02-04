Тысячи малийцев вышли на улицы столицы для участия в антифранцузском шествии

Бамако, 4 февраля. В столице Мали прошел очередной массовый митинг и шествие против присутствия французских военных в регионе. На главной площади собралось около десяти тысяч человек, сообщило издание Bambara ACTUS.

По данным СМИ, участники скандировали лозунги «Прощай, Франция!», «Стоп "Бархан"», «Макрон — вон из нашей страны», «Новое освобождение Африки». Кроме того, жители приходили с плакатами в поддержку президента переходного периода Ассими Гоита и национальных сил обороны и безопасности. Отдельного внимания заслуживают транспаранты с изображением известного немецкого композитора Рихарда Вагнера.

????FLASH INFO????

????En direct #BAMAKO, suites à l'expulsion de l'ambassade de France au Mali le peuple digne du Mali remercie les autorités de la transition pour cette décision Historique.

Vive le Mali

Vive le colonel #Assimi #GOÏTA#Bamako #Mali #Manifestation #Russie #CEDEAO pic.twitter.com/wUDDIRHx5J — Aboubacar Kassim (@AboubacarKassim) February 4, 2022

Особой популярностью во время подобных мероприятий пользуются флаги РФ, выделяющиеся на фоне пестрой национальной символики. Принося их, манифестанты, очевидно, приветствовали российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера».

Среди антифранцузских баннеров присутствовали изображения лидера бывшей метрополии Эммануэля Макрона, забросанного яйцами. Негодование гражданских связано с санкционным давлением, введенным подконтрольными Парижу чиновниками ЭКОВАС.

Федеральное агентство новостей /

Ранее несколько политиков и деятелей культуры призвали жителей Черного континента выйти на митинги в поддержку Мали, связав деятельность российских специалистов с «новой эрой освобождения Африки».