Сборная России по мини-футболу одержала победу над Украиной и стала первым финалистом ЧЕ

Амстердам, 4 февраля. Российские футзалисты одержали победу над Украиной в первом полуфинальном матче континентального первенства 2022 года.

Матч 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу Украина — Россия завершился на арене «Зигго Дом» в Амстердаме. Команда Сергея Скоровича одержала победу со счетом 3:2.

На второй минуте матча счет открыл Антон Соколов. В середине первого тайма Андрей Афанасьев увеличил преимущество сборной России. До перерыва Евгений Серый отыграл один мяч. Во втором тайме Артем Ниязов забил третий мяч российской сборной. Форварду ассистировал Нандо. Спустя несколько минут Даниил Абакшин поразил ворота сборной России, установив окончательный счет игры. Примечательно, что в концовке матча вратарь Дмитрий Путилов отразил пенальти от капитана украинской национальной команды Петра Шотурмы.

Во втором полуфинале чемпионата Европы по мини-футболу встретятся сборные Португалии и Испании. Матч начнется в 22 часа по московскому времени.