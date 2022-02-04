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Евросоюз ввел санкции против пяти членов правительства переходного периода Мали

Весь мир
Евросоюз ввел санкции против пяти членов правительства переходного периода Мали
pixabay.com  / 

Бамако, 4 февраля. Европейский союз ввел персональные санкции в отношении пяти членов правительства переходного периода Мали, включая премьер-министра африканской республики Шогеля Кокалла Маига.

В заявлении ЕС говорится, что «представители властей обвиняются действиях, препятствующих успешному завершению политического перехода» в стране.

«В августе 2020 года военные Мали свергли избранное правительство, пообещав вернуться к гражданскому правлению. Однако этого до сих пор не произошло. В последние недели напряженность между Бамако и бывшей метрополией заметно усилилась, а совсем недавно французского посла вынудили покинуть республику.

В итоге пять назначенных лиц получили запрет на въезд или транзит в ЕС. Кроме того, их активы будут заморожены», — говорится в документе.

Помимо премьер-министра, в санкционный список также попали президент Национального переходного совета Малик Доу, министр по вопросам примирения полковник Исмаил Ваге, член переходного правительства Адам Бен Диарра, а также Ибрагим Икассу Маига, которого обвиняют в том, что он сыграл ключевую роль в движении, причастном к свержению президента Ибрагима Бубакара Кейты.

Ранее стало известно, что Мали не смогла ввернуть долг (вернуть долг?) в размере 2,7 миллиарда франков КФА по казначейским облигациям из-за санкций Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС).

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