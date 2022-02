Евросоюз ввел санкции против пяти членов правительства переходного периода Мали

Бамако, 4 февраля. Европейский союз ввел персональные санкции в отношении пяти членов правительства переходного периода Мали, включая премьер-министра африканской республики Шогеля Кокалла Маига.

В заявлении ЕС говорится, что «представители властей обвиняются действиях, препятствующих успешному завершению политического перехода» в стране.

Помимо премьер-министра, в санкционный список также попали президент Национального переходного совета Малик Доу, министр по вопросам примирения полковник Исмаил Ваге, член переходного правительства Адам Бен Диарра, а также Ибрагим Икассу Маига, которого обвиняют в том, что он сыграл ключевую роль в движении, причастном к свержению президента Ибрагима Бубакара Кейты.

