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Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о нюансах поездки Бербок в Киев

  /   Обновлено: 04 февраля 2022 20:39
Политика
Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о нюансах поездки Бербок в Киев
ФБА «Экономика сегодня»

Берлин, 4 февраля. Глава МИД Германии Анналена Бербок посетит Украину и проведет переговоры с коллегой Дмитрием Кулебой и украинским лидером Владимиром Зеленским. О деталях поездки сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе.

Глава немецкого Форин-офиса посетит Киев 7-8 февраля. В планах у политика — дипломатические переговоры с главой МИД Украины Кулебой и украинским президентом Зеленским.

Также Бербок намерена посетить киевский военный госпиталь, финансируемый ФРГ, и контактную линию в восточной части Украины.

«Министр посетит в понедельник и во вторник Украину, в Киеве она посетит мемориал, который установлен в память жертв Голодомора 1932-1933 годов… В итоге она проведет встречу с коллегой Кулебой в понедельник… Кроме того, в понедельник министр Бербок встретится с президентом Зеленским», — рассказала Зассе на брифинге.

Ранее украинский экономист Виктор Скаршевский заявил, что Украина повторяет экономический путь Германии. По словам специалиста, это может уничтожить украинское государство.

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Все новости / Политика / Представитель МИД ФРГ Зассе сообщила о нюансах поездки Бербок в Киев
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