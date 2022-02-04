Пекин, 4 февраля. Киевское руководство совершенно напрасно стянуло в Донбасс более половины личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) и огромное количество тяжелой боевой техники, пишут аналитики издания Sohu.

По мнению китайских экспертов, боеспособность «ударных» частей ВСУ крайне незначительна, так как на ограниченном участке местности сосредоточены около 140 тысяч бойцов и масса различного вооружения, главным образом сильно устаревшего и в ужасном техническом состоянии.

«Складывается впечатление, что Украина вскрыла все свои арсеналы и перебросила на Донбасс все имеющееся в наличие. Все, что пылилось и ржавело 30 лет в этих арсеналах», — подняли на смех стратегию Киева эксперты из Китая.

Передислоцированное в Донбасс «ржавое старье» ВСУ является не ударной силой против ДНР и ЛНР, но компактной целью для артиллерии и РСЗО народных республик, предупредили авторы публикации.

«Туда идут тысячи тонн боеприпасов (для ВСУ. — Прим. ред). Они буквально навалены на землю», — подчеркнули авторы Sohu халатность и неорганизованность украинского командования.

Официальные представители России неоднократно призывали Киев прекратить нагнетание напряженности в Донбассе и приступить к выполнению минских договоренностей для мирного урегулирования внутриукраинского конфликта.

Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец колко и аргументированно высмеял боеготовность «самой лучшей бригады» Вооруженных сил Украины, которая развернута под Харьковом.